Attivata la Stroke Unit all’ospedale di Polla: soddisfatta la Fials Salerno Un traguardo di grande rilievo per il sistema sanitario dell’area sud della provincia

La segreteria provinciale Fials di Salerno esprime piena soddisfazione per l’attivazione della Stroke Unit presso il Presidio Ospedaliero di Polla, un traguardo di grande rilievo per il sistema sanitario dell’area sud della provincia, in particolare per il comprensorio del Vallo di Diano.

I dettagli



“L’apertura della Stroke Unit a Polla è una notizia che accogliamo con entusiasmo. Si tratta di un passo concreto verso una sanità più equa, capace di rispondere in maniera tempestiva ed efficace a patologie gravi come l’ictus, che necessitano di interventi rapidi e altamente specializzati”, dichiara Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno.



L’attivazione di questa nuova unità dedicata al trattamento dell’ictus rappresenta un importante avanzamento verso una sanità pubblica più vicina ai bisogni reali del territorio, capace di garantire cure appropriate e ridurre sensibilmente i tempi di risposta clinica. Un risultato che valorizza l’impegno sinergico della direzione strategica dell’Asl Salerno, delle istituzioni locali e delle professionalità sanitarie coinvolte, alle quali la Fials rivolge il proprio sincero apprezzamento.



“Questa iniziativa rafforza il ruolo strategico del Presidio di Polla all’interno della rete ospedaliera provinciale - prosegue Lopopolo -. È fondamentale offrire ai cittadini cure di qualità direttamente sul territorio, senza costringerli a spostamenti verso centri più lontani, con disagi per le famiglie e sovraccarichi per le strutture centrali”.



La nuova Stroke Unit contribuirà concretamente alla riduzione delle disuguaglianze assistenziali, assicurando cure specialistiche in loco per una popolazione spesso penalizzata dalla distanza dai grandi centri ospedalieri. Inoltre, essa rappresenta un esempio virtuoso di governance sanitaria che riconosce la centralità dei presidi periferici nella programmazione e nell’equilibrio del sistema sanitario.



“La Fials Salerno vigilerà con attenzione affinché questo importante traguardo sia sostenuto da adeguate risorse, condizioni organizzative efficaci e dal giusto riconoscimento per gli operatori sanitari coinvolti - conclude Lopopolo -. L’attivazione della Stroke Unit a Polla non deve essere considerata un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso più ampio di rafforzamento dell’assistenza ospedaliera e territoriale nelle aree interne della nostra provincia”.



La Fials Salernitana continuerà a sostenere con determinazione tutte le iniziative volte a garantire un’assistenza sanitaria di prossimità, efficiente e di qualità per tutti i cittadini del territorio salernitano.