Allarme sicurezza a Salerno, Pessolano: "Situazione inaccettabile in centro" "Poliziotto di quartiere non basta e va programmato adeguatamente"

"Mentre il medico studia il malato muore: le risposte della maggioranza sono assolutamente inadeguate alle esigenze della città che vive un'emergenza sicurezza senza precedenti". Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "La rissa verificatasi a Largo Campo, che ha visto coinvolti tre cittadini extra-comunitari originari del Marocco, è soltanto la punta dell'iceberg di una situazione che abbiamo denunciato da tempo e che negli ultimi mesi è degenerata come mai prima d'ora: il centro storico, specie nelle ore serali e notturne, è fuori controllo, e serve un'azione incisiva.

La denuncia

Il poliziotto di quartiere - da introdurre secondo la proposta formulata, a Settembre - rischia di essere una cura omeopatica per una patologia molto grave, che va combattuta con uno stretto coordinamento tra istituzioni e Forze dell'Ordine. E, soprattutto, con un Comune che sia in prima linea. Peraltro, l'idea di istituire questo tipo di figura, proposta anche da me in passato, andrebbe comunque programmata con modalità differenti: con quali uomini e con quali regole si intende dar vita a questo servizio di controllo del territorio, che prevede, peraltro, un pattugliamento da parte di operatori appiedati? - conclude Pessolano - E, soprattutto, è adeguato a dare una risposta efficace alle problematiche che viviamo quotidianamente e che ormai mettono a repentaglio la sicurezza e la tranquillità dei nostri concittadini?".