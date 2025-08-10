Traffico intenso sulle strade: grazie ai lavoratori su reti Anas e autostradali La nota di Gerardo Arpino della Filt Cgil

"In queste ultime due settimane di traffico da bollino nero, il nostro territorio si è confermato crocevia strategico della mobilità nazionale, con l’Autostrada A2 “del Mediterraneo” e l’A3, vere e proprie cerniere di congiunzione tra Nord e Sud del Paese. La FILT CGIL Salerno rivolge un sincero ringraziamento a tutte le lavoratrici e i lavoratori in servizio sulle tratte autostradali e sulla rete ANAS del nostro territorio, che con professionalità e dedizione hanno garantito sicurezza, assistenza e continuità operativa in giornate di traffico intenso e complesso". A scriverlo, in una nota, il segretario generale del sindacato Gerardo Arpino.

"Il loro impegno, spesso svolto in condizioni climatiche difficili e con turni prolungati, è fondamentale per assicurare la mobilità e la sicurezza di milioni di viaggiatori. A loro va il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine, certi che il lavoro quotidiano di chi presidia le infrastrutture stradali e autostradali sia una risorsa preziosa per l’intero Paese", conclude la nota dell'esponente FILT CGIL.