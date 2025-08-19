Nubifragio a Salerno, Pessolano: "Pochi minuti di pioggia e la città in tilt" "Si proceda con urgenza alla pulizia delle caditoie e dei corsi dei torrenti"

“Pochi minuti di pioggia violenta sono bastati per mandare in tilt la città di Salerno: determinanti non sono soltanto i cambiamenti climatici, ma anche le responsabilità di chi amministra la città” – così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre, Donato Pessolano.

L'appello



“Il nubifragio abbattutosi nel pomeriggio di ieri sulla città ha messo in luce, ancora una volta – come accade ogni anno – le criticità della rete fognaria, in condizioni di manutenzione assolutamente inadeguate: le caditoie sono un colabrodo, ostruite da fogliame e detriti. A mancare è un’attività di pulizia quotidiana e costante, soprattutto in un periodo dell’anno come questo, in cui l’estate volge ormai alla conclusione e iniziano a verificarsi i primi temporali più frequenti e consistenti.



In vista dell’autunno ormai alle porte è necessario intraprendere una pulizia radicale, oltre che delle caditoie, anche dei corsi d’acqua che attraversano la città e sfociano in mare: dal Fusandola all’Olivieri fino ai torrenti della zona orientale. Il rischio idrogeologico in città è particolarmente alto e le abitazioni, in molti casi, sono a rischio”.



“Il tema in questione – conclude Pessolano – non può essere trattato con superficialità, tenendo conto dei fenomeni alluvionali di varia intensità che si sono verificati più volte in passato: si agisca presto per evitare che i temporali possano degenerare in alluvioni capaci di provocare danni gravi e mettere a repentaglio la sicurezza dei nostri concittadini”.

