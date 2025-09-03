Conclusi lavori sulla Napoli Salerno: dal 4 settembre riparte la metropolitana "Gli interventi realizzati in questi mesi miglioreranno ulteriormente la circolazione in città"

Si sono conclusi come da programma gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) sulla linea storica Napoli – Salerno e nella stazione di Salerno. In totale sono stati circa 250 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici, operativi contemporaneamente 24 ore su 24, per un investimento economico complessivo di oltre 20 milioni di euro.

I dettagli

Per quanto concerne nello specifico il territorio salernitano, le lavorazioni hanno riguardato:

- realizzazione di un nuovo marciapiede con pensilina e di un nuovo ascensore a servizio del binario VIII e prolungamento del sottopassaggio nella stazione di Salerno;

- interventi infrastrutturali ai binari della stazione di Salerno, con importanti benefici per la gestione del traffico ferroviario della Metropolitana leggera di superfice Salerno - Arechi;

- intervento di restyling della stazione di Salerno Irno.



Conclusi tutti gli interventi, tornano così progressivamente a circolare i treni regionali sulle direttrici interrotte: sulla linea storica Napoli – Salerno, nel tratto tra Napoli San Giovanni – Barra e Nocera Inferiore e tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, si torna a viaggiare a partire dalle ore 19.30 di mercoledì 3 settembre, mentre la linea metropolitana di Salerno sarà riaperta al pubblico dalle ore 6 di giovedì 4 settembre.

"Siamo estremamente soddisfatti - dichiara il Sindaco di Salerno e Presidente della Provincia Vincenzo Napoli - per la conclusione nei tempi previsti di questi importanti lavori sulle nostre linee ferroviarie. Gli interventi realizzati in questi mesi miglioreranno ulteriormente la circolazione in città e nel territorio provinciale e gettano le basi per i lavori di prolungamento della metropolitana di Salerno verso l'aeroporto e l'università".