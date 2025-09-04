Salerno, lavori sul Trincerone: il dispositivo traffico in città E' in vigore dal 3 al 6 settembre

Nell'ambito dei lavori di copertura del Trincerone Ferroviario, sarà necessaria l'adozione dei seguenti provvedimenti in vigore dalle ore 21.00 del 3 settembre alle ore 9.00 del 6 settembre:



- Sottopasso di collegamento tra Via SS. Martiri Salernitani e Via Dalmazia: è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale.

- Via SS. Martiri Salernitani: è istituito il divieto di transito per gli autobus e gli autocarri di portata superiore a 35 quintali.

- Via Generale Armando Diaz (tratto compreso tra Via Gian Vincenzo Quaranta E Via Francesco Paolo Volpe): è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia mare-monti, ossia in salita; ai veicoli giunti all’intersezione con Via Volpe-Via Nizza è fatto obbligo di svolta a destra su Via Nizza dopo aver dato precedenza ai veicoli percorrenti Via Volpe.

- Via Alfonso Balzico: ai veicoli giunti all’intersezione con Via Diaz è fatto obbligo di arrestarsi per dare precedenza e quindi svoltare a destra.

- Via Generale Armando Diaz (tratto compreso tra Via Gian Vincenzo Quaranta E Via Francesco Paolo Volpe): è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 18:00 del giorno 03 Settembre 2025; la sosta veicolare verrà consentita sul lato sinistro dell’istituito senso di marcia.

