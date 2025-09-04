Pellegrini da Campania a Basilicata verso santuario Madonna Nera Un percorso di circa 60 chilometri

Un percorso di circa 60 chilometri che si snoda tra la Campania e la Basilicata, attraversando territori ricchi di storia, spiritualita' e bellezze naturali e che, oggi, e' candidato a diventare patrimonio dell'umanita' Unesco.

Il cammino

E' il cammino storico-religioso Caggiano-Viggiano, localita' rispettivamente del Salernitano e del Potentino, che vede protagonisti, quest'anno, oltre trenta pellegrini.

All'alba di oggi, con fede e devozione, sono partiti per un 'viaggio' fisico e dell'anima, che li accompagna fino al 'sacro monte' di Viggiano, dove sorge il santuario dedicato alla Madonna Nera, 'regina e patrona della Lucania'. I pellegrini raggiungeranno la destinazione sabato mattina al termine del percorso che, da secoli, unisce tradizione, cultura e profonda spiritualita'.

Il cammino, promosso dall'associazione 'Caggiano Escursioni Verticali', dal comitato Festa Madonna di Viggiano e dalle comunita' parrocchiali di Caggiano e Viggiano, rappresenta non solo un'esperienza spirituale, ma anche un viaggio tra storia, natura e tradizioni. I pellegrini attraverseranno i territori di Caggiano, Sant'Angelo le Fratte, Brienza, Sasso di Castalda, Calvello, Marsico Nuovo, Marsicovetere e Viggiano. Un'esperienza indimenticabile tra paesaggi mozzafiato e sentieri unici per assistere poi alla discesa della Madonna che, ogni prima domenica di settembre, viene trasportata a spalla per dodici chilometri dal santuario sul monte fino al centro di Viggiano.