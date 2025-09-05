De Luca: "Luci d'Artista? Saranno bellissime, sono io il direttore artistico" "Avremo delle cose molto belle, sia al Corso, sia a via dei Mercanti, sia nella villa comunale"

"Le Luci d'Artista quest'anno saranno bellissime, ovviamente voi sapete che il direttore artistico poi sono io alla fin fine". Lo ha detto Vincenzo De Luca parlando della tradizionale kermesse invernale in programma a Salerno.

I dettagli

"Abbiamo cominciato il lavoro per fare la gara per tempo questa volta - spiega il presidente della Regione Campania -. A gennaio mi è capitato di andare a Caserta, c'è l'azienda che produce i corpi illuminanti, una bella azienda. Credo che quest'anno ritorniamo allo stile Salerno per le Luci d'Artista. Gli ultimi anni abbiamo avuto un po' di difficoltà sinceramente, quindi avremo delle cose molto belle, sia al Corso, sia a via dei Mercanti, sia nella villa comunale con animali preistorici nuovi.

Alla 'Rotonda' in Piazza Flavio Gioia il titolo dell'opera sarà 'E le stelle stanno a guardare'. Lì bisogna trovare un modo per i collegamenti dei cavi per reggere i corpi illuminanti. So che sono stati fatti lavori di recente da parte dei proprietari di quegli appartamenti - aggiunge -, quindi bisognerà discutere per trovare un modo per collocare anche i corpi illuminanti senza creare problemi. Ma avremo almeno 4-5 opere di grandissima bellezza. Veramente molto belle"