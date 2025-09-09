Roccadaspide, Imma Trichillo è miss Sud La giovane napoletana conquista la fascia più ambita. Ragazza in Jeans è Myriam Pia Iuliano

La bellezza, il talento e l’eleganza sono state le grandi protagoniste della XVI edizione di Miss Sud, andata in scena a Roccadaspide. La kermesse ideata da Gino Stabile, che da oltre quindici anni porta in passerella i volti più promettenti del Mezzogiorno, ha incoronato la nuova reginetta: Imma Trinchillo, 24 anni, di Napoli. Solare, intraprendente e determinata, Imma ha conquistato pubblico e giuria distinguendosi per portamento, personalità e naturalezza.

«È un’emozione indescrivibile. Ringrazio l’organizzazione, la giuria e tutte le ragazze con cui ho condiviso questa esperienza. Questo titolo per me è un punto di partenza: voglio impegnarmi per crescere professionalmente e restare sempre me stessa», ha detto la neo reginetta del sud. Ragazza in Jeans è Myriam Pia Iuliano, che ha portato a casa anche il titolo di Miss Città di Roccadaspide, la città dove è nata e che la sta vedendo crescere. Appena 16 anni, il suo hobby è la pallavolo ma nel cassetto custodisce il sogno di diventare un cardio chirurgo.

A rendere ancora più significativa la XVI edizione di Miss Sud è stata la provenienza delle finaliste, che hanno rappresentato non solo la Campania, ma anche il Molise, la Puglia, la Sicilia e la Basilicata, confermando così la vocazione nazionale del concorso. Un mosaico di culture, accenti e storie che hanno arricchito la passerella di Roccadaspide e dato voce alla varietà del Sud Italia.

Accanto al titolo principale, sono state assegnate ben nove fasce speciali, pensate per valorizzare le diverse espressioni della femminilità: dal talento alla fotogenia, dall’eleganza al sorriso, senza dimenticare il legame con la città ospitante e con il mondo della moda e dello spettacolo. Miss Sud Cinema e TV: Ivona Kostadinov (Potenza); Miss Sud Chiama Nord: Sarah Volpe (Isernia); Miss Sud Moda: Aurora Coppola (Roccadaspide); Miss Sud Talent: Vittoria Graps (Taranto); Miss Sorriso: Maria Victoria Cutignano (Capaccio Paestum); Miss Simpatia: Maria Marigliano (Agropoli); Miss Sud Fotogenia: Giorgia Radano (Casalvelino Marina); Miss Sud Eleganza: Nadia Pappadia (Napoli); Miss Sud Selezione Fotografica: Gioia De Filippi (Trapani).

Un’edizione speciale, in cui le diciotto finaliste hanno rappresentato al meglio la varietà e la forza delle nuove generazioni del Sud. «Ogni anno Miss Sud rinnova la sua magia. Questa edizione ci ha regalato un parterre di ragazze straordinarie, ognuna con una storia, un sogno e un talento diverso. Il nostro obiettivo non è solo eleggere una vincitrice, ma offrire visibilità e opportunità a tutte. Imma rappresenta bene la forza, il coraggio e la solarità del Sud, ma sono certo che anche le altre fasce avranno il loro percorso di crescita e soddisfazione», ha dichiarato Gino Stabile, ideatore del concorso.

La serata del Gran Galà è stata condotta con brio da Sofia Bruscoli, affiancata da ospiti d’onore come Massimiliano Morra, in qualità di presidente di giuria, Greta Giordano, nota dal programma Avanti un Altro, e Brigitta Boccoli, madrina dell’evento. «Le ragazze portano tutte con sé freschezza e spontaneità. Nei loro occhi si legge la speranza che questa esperienza possa diventare un trampolino, regalando loro emozioni e opportunità per il futuro», ha dichiarato la Boccoli. Fondamentale anche il sostegno del Comune di Roccadaspide, che ha ospitato la manifestazione confermandosi cornice ideale per un evento di tale portata. Il sindaco Gabriele Iuliano, ha salutato le finaliste e sottolineato l’importanza di iniziative capaci di unire promozione del territorio, cultura e spettacolo: «Miss Sud è per noi motivo di orgoglio perché coniuga la bellezza delle ragazze con quella della nostra città, dando visibilità al territorio e creando occasioni di crescita e socialità», ha dichiarato il primo cittadino.