Palinuro: medico lancia petardo contro un soccorritore nella postazione 118 L'Asl lo sospende

"A seguito di una precedente segnalazione indirizzata al Direttore Generale dell’ASL di Salerno, ci è giunto in forma privata un video che sembrerebbe girato presso la postazione 118 di Palinuro. Nel filmato si vede chiaramente un uomo, indicato come medico, accendere un petardo e lanciarlo vicino a un soccorritore che in quel momento si era assopito su un divano", lo scrive in una nota l'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate".

I dettagli

"Non è certo il riposo del soccorritore a destare preoccupazione, - continua la nota - bensì l’assoluta gravità del gesto: accendere e far esplodere un petardo in una sede 118, dove sono custoditi farmaci, bombole di ossigeno e sostanze infiammabili come i disinfettanti, rappresenta un atto sconsiderato e potenzialmente pericolosissimo. Ancor più allarmante è che, secondo quanto ci viene riferito, a compiere l’azione sia stato proprio un medico.

Abbiamo oscurato i volti nel rispetto della privacy, ma possiamo confermare che la persona inquadrata, mentre accendeva il petardo, stava anche fumando.

Definire tutto ciò una “goliardata” sarebbe non solo riduttivo, ma profondamente sbagliato: non si tratta di uno scherzo innocuo, bensì di un comportamento che ha messo seriamente a rischio la sicurezza delle persone e dell’intera struttura.

Chiediamo al Direttore del 118 di Salerno Dott. Domenico Violante ed al Direttore Generale Dott. Gennaro Sosto di individuare il responsabile di tale gesto e avviare le procedure disciplinari". A seguito della nota dell'Associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" l'Asl ha sospeso il medico.