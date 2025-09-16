Vertenza Cooper Standard, Cisl e Femca Cisl Campania Sud: no allo smantellamento Proseguono le iniziative di mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento

Proseguono senza sosta le iniziative di mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento Cooper Standard Battipaglia, mentre resta aperta la vertenza con il gruppo Cooper Standard.

L'incontro

Dopo l’incontro tenutosi ieri presso Confindustria, le organizzazioni sindacali hanno ribadito la loro contrarietà alla strategia industriale prospettata dall’azienda, che prevede di estendere ad altri siti del gruppo le produzioni oggi esclusive di Battipaglia, mettendo così a rischio il futuro produttivo e occupazionale del sito.



Le organizzazioni sindacali hanno avanzato una serie di richieste e proposte per garantire la salvaguardia dello stabilimento, tra cui la conferma delle produzioni a Battipaglia con avallo di Stellantis, l’aumento delle quote di produzione delle mescole intercompany, investimenti tecnologici sul termoplastico, impegni vincolanti sull’assegnazione di future produzioni e un percorso condiviso con il Ministero per la gestione sociale e l’accesso a fondi per la filiera componentistica.



«Non possiamo accettare che lo stabilimento di Battipaglia venga svuotato delle sue produzioni e del suo know-how - dichiara Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl Salerno -. È necessario che l’azienda s'impegni mettendo nero su bianco la permanenza delle attuali produzioni e si impegni ad avviare nuovi investimenti, salvaguardando così occupazione e prospettive future».



«Il sito di Battipaglia deve restare un presidio strategico all’interno del gruppo - aggiunge Gerardo Giliberti, segretario generale della Femca Cisl Campania Sud -. Serve un accordo chiaro e trasparente, da discutere presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, unico tavolo in grado di offrire reali garanzie ai lavoratori. Solo lì potremo trovare soluzioni concrete e durature».



In attesa di una risposta ufficiale da parte del gruppo, le organizzazioni sindacali hanno annunciato che lo sciopero proseguirà fino al prossimo incontro.