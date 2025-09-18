Trasporto pubblico, con l'apertura delle scuole tornano le solite criticità L'iniziativa promossa dalla Ugl con i lavoratori di Sita e Busitalia

Un incontro per fare il punto sulle problematiche del trasporto pubblico locale e per condividere le prossime iniziative da proporre alla Regione Campania: questo il senso del briefing che si è svolto ieri presso la segreteria Ugl di Salerno, alla presenza del segretario generale regionale della Ugl Autoferrotranvieri, Fulvio Fasano, del segretario generale della Ugl Salerno, Carmine Rubino, e del segretario provinciale della categoria, Gabriele Giorgianni, insieme agli iscritti.

«La ripresa del servizio di trasporto scolastico rappresenta un momento cruciale - ha sottolineato Giorgianni - perché coinvolge direttamente famiglie, studenti e lavoratori. È fondamentale che questa fase sia gestita con attenzione e con la massima efficienza, garantendo regolarità e qualità del servizio».

Il segretario provinciale ha poi evidenziato la necessità di guardare oltre l’emergenza quotidiana: «Come Ugl Autoferrotranvieri siamo pronti a presentare alla Regione Campania proposte concrete in tema di efficientamento energetico. L’obiettivo è duplice: ridurre i costi e, allo stesso tempo, contribuire alla sostenibilità ambientale del sistema di trasporto pubblico».

Infine, Giorgianni ha rimarcato il valore del confronto sindacale: «Questo incontro è stato utile per ascoltare la voce dei lavoratori di Sita e Busitalia Campania. Solo partendo dalle loro esigenze e dalle loro esperienze quotidiane possiamo costruire soluzioni realmente efficaci».