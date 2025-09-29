Infermiere ferito all'ospedale di Roccadaspide, l'Ugl Salute: "Più controlli" Dura condanna da parte del sindacato

La Ugl Salute esprime sdegno e ferma condanna per la vile aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Roccadaspide, dove il padre di un paziente ha distrutto i vetri del triage e aggredito violentemente il personale sanitario, ferendo un infermiere e tentando di colpire un’altra operatrice.



“Ancora una volta - dichiara il segretario nazionale Ugl Salute, Gianluca Giuliano - ci troviamo di fronte a un episodio intollerabile di violenza contro lavoratori della sanità che, con dedizione e professionalità, operano già in condizioni difficili e sotto pressione. È inaccettabile che chi lavora per la salute dei cittadini debba temere per la propria incolumità. Per questo chiediamo misure immediate: presidi di polizia fissi nei pronto soccorso, sistemi di videosorveglianza potenziati, percorsi rapidi di segnalazione e intervento, formazione del personale alla gestione delle emergenze e campagne di sensibilizzazione rivolte all’utenza. È ora che la tutela degli operatori sanitari diventi una priorità assoluta, con l’applicazione rigorosa e senza sconti delle leggi contro chi aggredisce chi ogni giorno garantisce cure e assistenza”.



Duro anche l’intervento del segretario regionale dell'Ugl Salute Campania, Gerardo Marino: “L’aggressione di Roccadaspide è l’ennesimo segnale di un’emergenza nazionale che non può più essere ignorata. Non bastano parole di circostanza e solidarietà di facciata: occorre un piano regionale serio, con investimenti in sorveglianza, formazione del personale e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini. Pretendiamo che le autorità competenti adottino subito misure concrete e che l’aggressore venga perseguito penalmente con la massima severità”.



La Ugl Salute rinnova la piena solidarietà agli infermieri e agli operatori sanitari coinvolti e ribadisce con forza la necessità di aprire immediatamente un tavolo nazionale permanente sulla sicurezza in sanità. “La misura è colma: basta violenze negli ospedali. È inaccettabile che medici, infermieri e operatori sanitari, che ogni giorno si prendono cura delle persone con professionalità e dedizione, diventino bersaglio di aggressioni fisiche e verbali. Gli ospedali devono essere luoghi di cura e sicurezza, non scenari di paura e tensione. È urgente rafforzare le misure di prevenzione e protezione, promuovere il rispetto reciproco e riaffermare con forza che la violenza non può mai essere tollerata né giustificata”, ha concluso Luigi Marino, segretario generale dell'Ugl Salute di Salerno.