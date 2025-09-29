Roccadaspide, danneggia il triage dell'ospedale e aggredisce infermieri Sul posto i carabinieri, l'uomo sarà denunciato

Prima ha mandato in frantumi il vetro del triage del pronto soccorso e, poi, si è scagliato contro gli infermieri. E' quanto accaduto nella serata di ieri nell'ospedale di Roccadaspide, in provincia di Salerno. Protagonista delle intemperanze è stato il padre di un minorenne, rimasto coinvolto in un incidente stradale. L'uomo, dopo che il figlio era stato preso in cura dal personale sanitario, pretendeva di accedere con lui nelle aree riservate.

Di fronte al rifiuto e alle rassicurazioni degli operatori, ha perso il controllo, dando in escandescenze. Prima ha danneggiato con un pugno il vetro del triage, ferendosi ad una mano. Poi ha tentato di colpire un'infermiera, colpendo al volto un altro infermiere che ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli che, dopo aver riportato la calma, hanno identificato l'uomo che sarà denunciato.