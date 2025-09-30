Salerno: torna 'Race for the cure', iniziativa contro i tumori del seno La carovana della prevenzione accoglierà gratuitamente le pazienti

Il 4 ottobre dalle ore 9 alle ore 17 e domenica 5 ottobre dalle ore 9 alle ore 16, gli operatori sanitari attenderanno gratuitamente le pazienti nel Sottopiazza della Concordia presso le postazioni della Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di Komen Italia, che offre attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

I dettagli

A Salerno sono previste mammografie ed ecografie, totalmente gratuite, per le fasce non coperte dai programmi di prevenzione nazionale. Il 5 ottobre, alle ore 10.30, a piazzetta del Marinaio è prevista la partenza della “Race for the Cure”. Tutto il ricavato delle iscrizioni sarà utilizzato da Komen Italia per sostenere nuove campagne di prevenzione e screening. L'iniziativa sarà presentata in conferenza stampa domani, mercoledì 1° ottobre alle ore 10 nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno. Nel corso della conferenza interverranno il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, la vicesindaca Paky Memoli, l’assessora alle Politiche sociali e giovanili Paola De Roberto, il consigliere comunale Horace Di Carlo, la consigliera Komen Comitato Campania Daniela Chiariello e la presidente dell’Associazione “Noi Donne… Soprattutto” Veronica Carratù.