Salerno: interventi urgenti sulla rete fognaria a Sala Abbagnano I lavori hanno avuto inizio in corrispondenza dell’incrocio tra via Pietro del Pezzo e via Stanzione

La società Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.A. ha avviato in data 25 settembre 2025 una serie di lavori di ammodernamento della rete fognaria ricadenti nell’intervento denominato “INTERVENTI URGENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI SALA ABBAGNANO NEL COMUNE DI SALERNO”.

I dettagli

Tali lavori sono stati finanziati nell’ambito del PNRR Fognatura e Depurazione e vedranno, nell’arco di circa sei mesi, l’ammodernamento di parte del sistema fognario dei quartieri Sala Abbagnano e Torrione Alto. I lavori hanno avuto inizio in corrispondenza dell’incrocio tra via Pietro del Pezzo e via Ugo Stanzione.

A partire dalla prossima settimana, al fine di consentire il rispetto dei tempi di esecuzione, sarà avviato anche un secondo cantiere, nella zona di Sala Abbagnano, con partenza da Viale delle Tamerici.

La società e l’impresa appaltatrice attueranno tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le interferenze e i disagi alla viabilità, confidando nella collaborazione della cittadinanza.