Salerno: il Comune si illumina di rosa per l'Airc Iniziativa per sensibilizzare sull’importanza di ricerca e prevenzione per il tumore del seno

ANCI e Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, come ogni anno, chiedono di illuminare di rosa i palazzi comunali e i monumenti più significativi dei comuni, in occasione della Campagna Nastro Rosa AIRC di ottobre, dedicata a sensibilizzare sull’importanza di ricerca e prevenzione per il tumore del seno.

I dettagli



Il tumore al seno colpisce oltre 55.000 donne ogni anno e l'obiettivo di AIRC è arrivare a curarle tutte. Negli ultimi vent’anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al seno, portando la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi fino all'88%. Resta però il problema delle forme più aggressive della malattia.

Per questo AIRC invita tutti a non fermarsi e a sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno sempre più curabile. Un traguardo fondamentale rispetto al quale ANCI vuole dare il suo contributo partecipando a un evento di sensibilizzazione nazionale.

L'assessore alle Pari Opportunità, la vicesindaca del Comune di Salerno, Paky Memoli ha accolto la richiesta, sostenendo l'iniziativa.

Domani, 1 ottobre, infatti, Palazzo di Città verrà illuminato di rosa così da sensibilizzare sempre di più la collettività a sostenere la ricerca e seguire le numerose campagne di prevenzione.