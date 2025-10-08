Arci Servizio Civile Campania APS, Braca è il nuovo presidente Prende il posto dell'uscente Rosario Lerro

Si è svolto il 29 settembre 2025, presso la Casa del Volontariato di Salerno, il Congresso regionale di Arci Servizio Civile Campania APS, durante il quale sono stati rinnovati gli organismi dirigenti dell’associazione. A seguito delle votazioni congressuali, Agostino Braca è stato eletto nuovo Presidente regionale, succedendo a Rosario Lerro, che ha guidato l’associazione negli ultimi anni con impegno e dedizione.

Nel suo intervento di insediamento, Agostino Braca ha dichiarato: "Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità fondamentale per i giovani, non solo per la loro crescita personale e professionale, ma anche per rafforzare i valori della cittadinanza attiva, della solidarietà, della pace e della giustizia sociale. Tuttavia, la nostra associazione dovrà essere in grado di misurarsi a 360° in tutti gli ambiti che sono legati alla cittadinanza attiva ed alla partecipazione democratica, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni. Il mio impegno sarà quello di proseguire nel solco tracciato, promuovendo progetti di qualità e inclusivi, capaci di rispondere ai bisogni dei territori e di valorizzare il protagonismo giovanile".

Il Presidente uscente, Rosario Lerro, ha salutato i delegati con queste parole: "Ringrazio i volontari e i dirigenti che in questi anni hanno contribuito alla crescita di Arci Servizio Civile Campania e del Servizio Civile Universale come strumento concreto di partecipazione democratica. Auguro al nuovo presidente e alla nuova dirigenza un cammino ricco di idee ed entusiasmo. Insieme continueremo a costruire un mondo di Pace".

Il Congresso si è svolto in un clima partecipato e costruttivo, confermando il ruolo centrale dell'associazione nel promuovere il Servizio Civile come esperienza di impegno civico e sviluppo sociale nella regione Campania.

