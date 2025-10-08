Salerno per la Palestina, nuovo presidio nel piazzale della stazione ferroviaria Tante persone si sono mobilitate per la guerra nella Striscia di Gaza

Un presidio coordinato con la manifestazione in tantissime piazze d'Italia. E anche stavolta Salerno ha risposto in maniera massiccia, con una'lta adesione alla manifestazione organizzata per ribadire vicinanza e solidarietà a Gaza.

Piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione ferroviaria, ha ospitato il presidio serale con tantissimi esponenti sindacali, associativi, movimentisti e di gente comune.

"Stop al genocidio a Gaza" il grido della piazza, mentre un cordone di polizia presidieva l'ingresso della stazione ferroviaria.