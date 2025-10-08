Salerno per la Palestina, nuovo presidio nel piazzale della stazione ferroviaria

Un presidio coordinato con la manifestazione in tantissime piazze d'Italia. E anche stavolta Salerno ha risposto in maniera massiccia, con una'lta adesione alla manifestazione organizzata per ribadire vicinanza e solidarietà a Gaza.
Piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione ferroviaria, ha ospitato il presidio serale con tantissimi esponenti sindacali, associativi, movimentisti e di gente comune.
"Stop al genocidio a Gaza" il grido della piazza, mentre un cordone di polizia presidieva l'ingresso della stazione ferroviaria.