Borse di studio e bonus sociali: l’impegno dell’Ebt Salerno per il turismo Avviate una serie di iniziative concrete per sostenere lavoratori, studenti e imprese

L’Ente bilaterale del turismo di Salerno (Ebt Salerno) ha avviato una serie di iniziative concrete per sostenere lavoratori, studenti e imprese del settore turistico provinciale. Il Comitato direttivo dell’Ente ha approvato un pacchetto di misure articolato su tre linee principali: formazione, welfare e supporto alle aziende.

I dettagli



Sul fronte della formazione, l'Ebt di Salerno ha siglato un protocollo di intesa con Federalberghi Salerno e il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli Studi di Salerno (Dises). L’obiettivo è creare nuove figure professionali altamente qualificate, rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro nel turismo. Nell’ambito del protocollo sono state approvate 20 borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna, destinate a figli di lavoratori dipendenti di aziende turistiche, studenti lavoratori, e figli di imprenditori titolari o soci di piccole imprese (con massimo 50 dipendenti) regolarmente iscritti e in regola con la contribuzione all’Ebt di Salerno. L’iniziativa punta a sostenere il diritto allo studio e a incentivare la formazione come leva strategica per lo sviluppo del settore.



Sul fronte del welfare, l'Ebt di Salerno introduce nuove misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e della comunità. Tra queste, un bonus una tantum per donne vittime di violenza di genere, destinato a percorsi di autonomia e rinascita personale, e un contributo a favore dei familiari disabili o non autosufficienti, conviventi o fiscalmente a carico, per supportare le famiglie nella gestione delle difficoltà quotidiane. Non manca, inoltre, un contributo psicologico volto a promuovere il benessere mentale di chi opera in un settore spesso sottoposto a stress e dinamiche complesse.



Infine, sono previsti interventi specifici a favore delle aziende del settore. Tra questi, un contributo una tantum per le spese mediche aziendali, pensato per favorire ambienti di lavoro più sicuri, e un contributo per l’acquisto di defibrillatori, a tutela della salute di lavoratori e clienti e per rendere le strutture turistiche ancora più sicure.



Queste misure confermano l’impegno dell’Ebt di Salerno nel promuovere un sistema turistico integrato, etico e sostenibile, dove formazione, benessere, inclusione sociale e sicurezza rappresentano pilastri fondamentali per la crescita del settore.