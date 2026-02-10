Giffoni Valle Piana, sorpreso con un arsenale di armi: arrestato Operazione effettuata dai carabinieri

Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi clandestine A.M., arrestato a Giffoni Valle Piana dai carabinieri della locale stazione, con il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Sarno. L'uomo è stato trovato in possesso di un autentico arsenale. A seguito di perquisizione, veicolare e domiciliare, l'indagato è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, un fucile, tre pistole di cui due a salve modificate e pronte all'uso, due rivoltelle e munizionamento vario. Gli investigatori, inoltre, durante i controlli hanno sequestrato 50 grammi di cocaina e 5000 euro in contanti.