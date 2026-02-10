Amalfitana, fine del calvario: la Statale 163 riapre a senso unico alternato Con un giorno d'anticipo arriva la fumata bianca

Con un giorno di anticipo rispetto alla roadmap tracciata per l’intervento di messa in sicurezza dopo lo smottamento di venerdì scorso in località Fuenti, i Comuni di Vietri sul Mare e Cetara annunciano l’imminente riapertura della SS163 Amalfitana. Il via libera alla ripresa della circolazione stradale, seppur a sensi di marcia alternati regolati da impianti semaforici, è previsto per il tardo pomeriggio di oggi, 10 febbraio, quando il resto della Costiera Amalfitana sarà nuovamente collegata attraverso la SS163 a Vietri e Salerno.

«Nonostante le avverse condizioni meteo, caratterizzate da piogge incessanti durante tutto il fine settimana e che sono state tra le cause dell’ennesimo smottamento registrato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, si è provveduto in tempi record a creare le condizioni di sicurezza necessarie alla riapertura dell’arteria. La ripresa della circolazione stradale, seppur a sensi di marcia alternati, porrà fine ai tanti disagi causati a residenti e pendolari con l’apertura della strada dalle ore 19 - spiegano i Sindaci di Vietri sul Mare e Cetara, Giovanni De Simone e Fortunato Della Monica -. In questi giorni le amministrazioni comunali di Vietri sul Mare e Cetara, con i rispettivi uffici tecnici, hanno monitorato costantemente le fasi del delicato intervento di somma urgenza autorizzato già venerdì mattina dopo il sopralluogo del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania. L’incessante attività di messa in sicurezza, prima attraverso la movimentazione del materiale crollato col cedimento del terrapieno poi con la bonifica dell’area interessata dalla frana, ha visto all’opera oltre trenta persone tra tecnici e operai della ditta Cardine che in questi giorni ha previsto almeno due turni di lavoro per accorciare il più possibile i tempi dell’intervento.

E’ doveroso per questo ringraziare il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, l’Assessore Fiorella Zabatta, che ha offerto la massima disponibilità alla risoluzione di questa ennesima problematica, il Capo della Protezione Civile Regionale, Italo Giulivo e il Direttore del Genio Civile di Salerno, Nunzio Esposito i quali hanno convenuto da subito sulla necessità di un intervento di somma urgenza che prenderà il via nell’immediato. Un grazie, inoltre, va all’Anas, ai tecnici e alle maestranze della ditta Cardine, alla Travelmar che ha istituito due corse straordinarie da e per Salerno alleviando i disagi a studenti e pendolari, al comandante della capitaneria di porto di Salerno per le dovute autorizzazioni delle corse aggiuntive per le vie del mare e alle strutture comunali che hanno seguito l’evolversi della situazione sin dal crollo del terrapieno. L’ennesima emergenza dovuta al dissesto idrogeologico e che tanti disagi inevitabilmente sta comportando ai cittadini ed ai pendolari della Costiera Amalfitana, si concluderà anche stavolta in tempi brevi. Ciò è stato possibile perché abbiamo messo subito in campo un’azione determinante per l’avvio dei lavori propedeutici alla riapertura della SS163 Amalfitana. La criticità che ha spezzato in due il nostro territorio è stata affrontata con determinazione a livello comprensoriale, comunale e sovracomunale, dove ciascuno ha fatto la propria parte dando l'ennesima dimostrazione di unità e di compattezza istituzionale. La rapidità dell'intervento è stata frutto di una sinergia istituzionale che ha dato in breve tempo risposte concrete in una nuova situazione di estrema emergenza causata dall’ondata di maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuta sulla Costiera Amalfitana».