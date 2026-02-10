Blitz del Nas in ristoranti etnici: sospesi due locali nel Salernitano Sono state sottoposte a sequestro amministrativo 1,4 tonnellate di prodotti alimentari

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività di somministrazione alimenti ubicate sia a Salerno che nella Piana Del Sele, rilevando gravi “non conformità” presso due ristoranti etnici che sono stati immediatamente sospesi a causa di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, rilevate unitamente al personale dell'Asl.

Nel corso dei controlli sono emerse diverse problematiche, tra cui la presenza di un ambiente - peraltro allo stato grezzo - che era stato adibito a deposito di alimenti venendo contestualmente utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti. Inoltre, in uno spogliatoio è stata riscontrata la presenza di monopattini e biciclette utilizzati dal personale.

Sono state altresì rilevate carenze nelle attività di pulizia, il malfunzionamento di alcuni frigoriferi, la necessità di implementare adeguate barriere per prevenire l’intrusione di animali infestanti, nonché la non conformità dell’abbigliamento del personale e/o la mancata attuazione del manuale di autocontrollo.

Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 1,4 tonnellate di prodotti alimentari (tra cui prodotti ittici, carne, polli e panini) privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 5.500 euro.

I locali potranno riprendere le attività soltanto ad avvenuto ripristino delle necessarie condizioni igieniche o strutturali, previo positivo riscontro dell’autorità sanitaria.