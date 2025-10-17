Salerno: risarcimento milionario per malasanità in ospedale A perdere la vita un uomo del napoletano

Lo Studio Legale Associato Maior annuncia un importante risultato in materia di responsabilità sanitaria. In un caso particolarmente drammatico, che ha coinvolto un uomo del Napoletano, padre e nonno molto amato, il Tribunale ha riconosciuto le gravi responsabilità di una struttura ospedaliera della provincia di Salerno, definendo la vicenda con un accordo transattivo che ha riconosciuto ai familiari un risarcimento superiore a un milione di euro.

La vicenda

Il paziente era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore, perfettamente riuscito, e le condizioni iniziali facevano sperare in una completa guarigione. Nei giorni successivi, tuttavia, il quadro clinico è precipitato a causa di plurime infezioni nosocomiali multiresistenti, insorte nel decorso post-operatorio, che hanno portato al decesso.

A illustrare i dettagli del caso sono gli avvocati dello Studio Maior – Filippo Castaldo, Pierlorenzo Catalano e Michele Francesco Sorrentino – con il supporto del medico legale Dott. Marcello Lorello. I familiari della vittima avevano promosso un accertamento tecnico preventivo (ATP) presso il Tribunale. I consulenti nominati dal giudice – un infettivologo e un medico legale – hanno evidenziato gravi carenze della struttura sanitaria nel rispetto dei protocolli di prevenzione delle infezioni, confermando che tali infezioni furono la causa principale del decesso. Su proposta del giudice, la causa civile si è conclusa con un accordo transattivo che ha previsto un importante risarcimento in favore della famiglia.

“Questo risultato non è solo un riconoscimento del dolore di una famiglia, ma anche un segnale forte – dichiarano gli avvocati dello Studio Maior –. Le strutture sanitarie devono garantire non solo la buona riuscita degli interventi, ma anche la sicurezza dei pazienti nel post-operatorio, rispettando rigorosamente i protocolli di igiene e prevenzione. La tutela della salute non si esaurisce in sala operatoria.”