Elezioni regionali, l'appello di Vicinanza, Filp Cisal: serve cambiamento vero "Bisogna rimediare ai danni accumulati negli ultimi trent’anni, soprattutto nel Mezzogiorno"

In vista della nuova corsa politica che si apre anche in Campania, la Filp Cisal di Salerno lancia un appello forte e chiaro: basta con la politica delle poltrone, è tempo di costruire programmi concreti che restituiscano dignità e futuro ai cittadini.

L'appello



«Ancora una volta - afferma Gigi Vicinanza, dirigente della Filp Cisal Salerno - assistiamo alla solita corsa elettorale dove l’obiettivo sembra essere soltanto quello di accaparrarsi ruoli e posizioni. Ma la nostra regione non può più permettersi di restare immobile. Serve un cambiamento vero, strutturale, capace di rimediare ai danni accumulati negli ultimi trent’anni, soprattutto nel Mezzogiorno».



Vicinanza individua i principali nodi che frenano la ripresa della Campania: «La sanità è allo sbando, e sempre più cittadini rinunciano a curarsi per mancanza di risorse economiche. Sul fronte del lavoro, il quadro è drammatico: chi ha la fortuna di lavorare lo fa spesso in condizioni di precarietà e sfruttamento, alimentate da un sistema di appalti e subappalti che genera solo lavoro povero e priva i lavoratori di tutele reali».



Il sindacalista salernitano lancia anche un grido d’allarme per le nuove generazioni: «I nostri giovani sono costretti ad andare via, perché la nostra terra non offre opportunità. È una ferita profonda, che svuota le famiglie e impoverisce il territorio. E mentre il Paese non cresce, le nascite diminuiscono: come può una coppia decidere di costruire un futuro dove regna solo precarietà e povertà?».

Per Vicinanza, la soluzione non può che passare da un cambio di passo radicale: «Occorrono programmi veri, proposte concrete e una gestione trasparente delle risorse. Solo così potremo rimettere in moto la Campania e restituire fiducia ai cittadini. È tempo di smettere con le promesse e di costruire, finalmente, una politica che metta al centro il lavoro, la sanità e la dignità delle persone».

