Alta velocità, completati i lavori sulla linea ferroviaria Battipaglia-Potenza Terminati gli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana

Sono terminati, come da cronoprogramma, gli interventi di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Battipaglia – Potenza, finalizzati a garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali.

Iniziati lo scorso 1° ottobre, gli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) hanno seguito quelli già realizzati nel 2024 e nel 2025 e sono stati necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario, l’incremento della capacità della rete, benefici in termini di puntualità e l’ottimizzazione dei tempi di viaggio.

LAVORAZIONI REALIZZATE