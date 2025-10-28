Alta velocità, completati i lavori sulla linea ferroviaria Battipaglia-Potenza

Sono terminati, come da cronoprogramma, gli interventi di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Battipaglia – Potenza, finalizzati a garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali.
Iniziati lo scorso 1° ottobre, gli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) hanno seguito quelli già realizzati nel 2024 e nel 2025 e sono stati necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario, l’incremento della capacità della rete, benefici in termini di puntualità e l’ottimizzazione dei tempi di viaggio.
LAVORAZIONI REALIZZATE
- Realizzazione sottopasso nella stazione di Picerno e adeguamento tecnologico per velocizzazione della stazione
- Opere propedeutiche nelle stazioni di Eboli, Contursi e Buccino
- Intervento di impermeabilizzazione al ponte km 131+868 e manutenzione di opere d’arte sulla tratta Balvano-Bella Muro
- Completamento intervento di consolidamento del versante in dissesto in corrispondenza dell’imbocco della Galleria Martuscelli tratta Franciosa – Picerno
- Attività di rinnovo deviatoi nella stazione di Sicignano degli Alburni