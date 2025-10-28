Salerno, lavori di rifacimento stradale: traffico in tilt in centro Cammarota attacca: "Andrebbero fatti di notte"

Traffico e disagi a Salerno per i lavori di rifacimento stradale realizzati nel centro cittadino. In particolare la posa dell'asfalto in via Santoro, nei pressi del Grand Hotel Salerno, sta avendo serie ripercussioni sulla viabilità urbana. "Città paralizzata in orario di punta per lavori rifacimento stradale che andrebbero fatti di notte", ha tuonato sui social il consigliere comunale Antonio Cammarota, condannando la scelta fatta dall'Amministrazione comunale. I rallentamenti hanno interessato gran parte del centro cittadino, arrivando sino alla zona orientale. Rabbia e polemiche anche sui social dove in tanti hanno manifestato il proprio malcontento.