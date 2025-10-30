Commemorazione dei defunti, Busitalia potenzia i collegamenti a Salerno

Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), attiverà - su richiesta dell’amministrazione comunale di Salerno - un servizio navetta urbano dedicato in occasione delle giornate del 1° e 2 novembre 2025, per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il cimitero di Brignano (frazione di Salerno). Lo rende noto l'azienda di trasporti.
Il servizio sarà effettuato attraverso l’istituzione di due linee dedicate:
- Navetta 1 (andata/ritorno), operativa dalle ore 7:00 alle ore 18:15, con il seguente itinerario: Arbostella → Mercatello → Stazione FS (angolo Via L. Barrella) → Piazza XXIV Maggio → Piazza Casalbore → Via Dalmazia → Via Irno (bivio cimitero) → Fratte. Ritorno: percorso inverso con passaggio per Via Calata San Vito, P.za San Francesco, P.za XXIV Maggio, P.za della Concordia, Lungomare, P.za Monsignor Grasso (Mercatello), Arbostella.
- Navetta 2 (circolare), operativa dalle ore 9:00 alle ore 18:00 con partenze ogni 20 minuti, sul seguente itinerario: Via Irno (distributore carburante) - cimitero di Brignano (transito ai tre ingressi) – Via Irno (distributore carburante).
Le navette si aggiungono al servizio ordinario di TPL, garantito dalla Linea B (Vinciprova – Via Irno bivio cimitero – Casa Manzo – Vinciprova), attiva nei giorni festivi del 1° e 2 novembre dalle ore 8:25 alle ore 21:25.
"Con questa iniziativa, Busitalia Campania mira a garantire maggiore accessibilità e fluidità nei collegamenti in un periodo caratterizzato da un significativo afflusso di visitatori ai luoghi di culto e commemorazione", si legge nella nota dell'azienda.