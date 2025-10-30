Carabinieri Salerno: campagna di sensibilizzazione contro le truffe Un messaggio di prevenzione alle fasce più deboli e alle famiglie

A tutela delle categorie sociali di persone fragili e vulnerabili, in particolar modo gli anziani, ha avuto inizio la campagna di sensibilizzazione sulle truffe presso il Multisala Cinematografico The Space di Salerno, con la proiezione dello spot dal titolo “L’arma arruola un testimonial: Lino Banfi”, che mette in guardia le potenziali vittime dalle strategie più comuni utilizzate dai truffatori. Grazie all’accordo di collaborazione siglato lo scorso settembre tra il Col. Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno con Luca Coronati, Direttore del Multisala Cinematografico The Space e Ugo Fosco Genoino, Amministratore della società “Palma ADV”, dalla giornata odierna al 26 novembre 2025, nel corso del palinsesto cinematografico verrà proiettato il video della durata di 60 secondi.

La campagna

Grazie alla diffusione della cinematografia, la campagna punta a sensibilizzare un pubblico sempre più ampio, veicolando il messaggio di prevenzione non solo alle fasce più vulnerabili ma anche alle loro famiglie, figli, nipoti e parenti. Gli spettatori troveranno semplici consigli per evitare le truffe, ricevendo utili indicazioni per tutelare se stessi e i propri cari. Ha preso così il via una campagna informativa e di sensibilizzazione che consentirà di far arrivare ad una vasta utenza semplici indicazioni antitruffa. Questa iniziativa è l’ennesima in un più ampio progetto che il Comando Provinciale ha intrapreso da diverso tempo e che ha visto coinvolti molti altri enti, pubblici e privati dislocati sul territorio.