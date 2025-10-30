"Luce del-nel Mondo": Processione Eucaristica a Salerno

L'arcivescovo di Salerno-Campagna-Salerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi invita tutti i fedeli a partecipare alla Processione Eucaristica che domani, 31 ottobre 2025, alle 21, partendo dalla Chiesa di San Giorgio, raggiungerà Piazza della Libertà, dove seguirà un’intensa Adorazione Eucaristica.
Il messaggio dell'arcivescovo Bellandi:
"Alla vigilia della solennità di Tutti i Santi, anche a seguito dell’intenso momento vissuto nella Veglia del Giubileo dei giovani ad agosto, abbiamo voluto proporre questo momento di adorazione a tutti i giovani salernitani, esteso poi a tutti i fedeli. Papa Leone, nella Veglia ai giovani, diceva che “ogni volta che adoriamo Cristo nell’Eucaristia, i nostri cuori si uniscono a Lui”.
Per questo confidiamo che questo gesto che proponiamo, dal titolo “Luce del-nel mondo”, possa rappresentare un bagliore di speranza per tutti, in questo tempo circondato spesso da tenebre oscure. Si tratta di un segno luminoso di fede e di testimonianza cristiana, un momento di grazia per tutta la città: Gesù, Luce del mondo, attraverserà le nostre strade per illuminare, consolare e rinnovare i cuori.