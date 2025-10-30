Festività di Ognissanti: a Salerno potenziato il trasporto urbano

Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), attiverà - su richiesta dell’Amministrazione comunale di Salerno - un servizio navetta urbano dedicato in occasione delle giornate del 1° e 2 novembre 2025, per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il cimitero di Brignano (frazione di Salerno).
Il servizio sarà effettuato attraverso l’istituzione di due linee dedicate:
- Navetta 1 (andata/ritorno), operativa dalle ore 7:00 alle ore 18:15, con il seguente itinerario: Arbostella → Mercatello → Stazione FS (angolo Via L. Barrella) → Piazza XXIV Maggio → Piazza Casalbore → Via Dalmazia → Via Irno (bivio cimitero) → Fratte. Ritorno: percorso inverso con passaggio per Via Calata San Vito, P.za San Francesco, P.za XXIV Maggio, P.za della Concordia, Lungomare, P.za Monsignor Grasso (Mercatello), Arbostella.
- Navetta 2 (circolare), operativa dalle ore 9:00 alle ore 18:00 con partenze ogni 20 minuti, sul seguente itinerario: Via Irno (distributore carburante) - cimitero di Brignano (transito ai tre ingressi) – Via Irno (distributore carburante).
Titoli di viaggio
Il biglietto deve essere acquistato prima di salire a bordo, presso le rivendite autorizzate, i punti vendita PuntiLis, DropPoint o Mooney, oppure in formato digitale tramite SMS-Ticketing, App QuiBUS Campania o App UnicoCampania.
Le navette si aggiungono al servizio ordinario di TPL, garantito dalla Linea B (Vinciprova – Via Irno bivio cimitero – Casa Manzo – Vinciprova), attiva nei giorni festivi del 1° e 2 novembre dalle ore 8:25 alle oew21:25.
Con questa iniziativa, Busitalia Campania mira a garantire maggiore accessibilità e fluidità nei collegamenti in un periodo caratterizzato da un significativo afflusso di visitatori ai luoghi di culto e commemorazione.
Maggiori dettagli e informazioni su www.fsbusitaliacampania.it