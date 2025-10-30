La segnalazione: rifiuti abbandonati nei pressi della spiaggia da settimane La protesta di alcuni residenti per le condizioni

Rifiuti abbandonati e cumuli di ogni tipo, una scena indecorosa che fa male alla "Salerno turistica". E' la segnalazione di un cittadino infuriato che ha inviato la foto alla redazione di Otto Channel e Ottopagine per denunciare lo stato di abbandono in cui versa l'accesso alla spiaggia della zona orientale della città.

In particolare, lo scatto che vi mostriamo fa riferimento a via Leucosia, nel quartiere Mercatello. Da tempo i residenti aspettano un intervento di bonifica che possa rendere l'area pienamente fruibile.