Salerno: riapertura asse principale Corso Vittorio Emanuele Il sindaco Napoli: "E' stato riconsegnato alla fruizione di cittadini, turisti e visitatori"

"L'asse principale del Corso Vittorio Emanuele a Salerno è stato riconsegnato alla fruizione di cittadini, turisti e visitatori", a scriverlo sulla sua pagina social è il sindaco Vincenzo Napoli.

I dettagli

"Dopo un lungo, complesso e faticoso lavoro di riqualificazione urbanistica e ristrutturazione funzionale, - continua il primo cittadino - che ha interessato anche la rete dei sottoservizi, sarà finalmente possibile godere nella sua interezza della passeggiata pedonale dalla Stazione Ferroviaria a Piazza Portanova.



Abbiamo incaricato la ditta esecutrice dei lavori di provvedere, sin dal pomeriggio di ieri, alla rimozione dell'ultimo tratto di cantiere lungo la via principale.



I lavori continuano. Nei prossimi giorni saranno completate le rifiniture ed installati anche i restanti elementi di arredo urbano. Gli interventi proseguiranno poi per le traverse laterali al termine di Luci d’Artista".

