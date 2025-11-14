Animali preistorici, meduse e novità per la 20esima edizione di Luci d'Artista L'inaugurazione alla presenza del sindaco Napoli e del governatore De Luca

A Salerno si respira aria di Natale con l'accensione delle Luci d'Artista, la consueta e attesa esposizione d'arte luminosa nei parchi, piazze e strade cittadine che durerà fino al 1 febbraio 2026. Si tratta di una edizione, la 20esima, arricchita di nuove installazioni e opere luminose che abbelliranno tutta la città. Tante le nuove installazioni posizionate posizionate in punti strategici, come Largo Campo, villa comunale, corso Vittorio Emanuele, zona stazione e nelle piazze orientali. Questo pomeriggio si è tenuta la cerimonia di inaugurazione con il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che sostiene l'iniziativa nell'ambito della programmazione artistica, culturale, turistica di tutto il territorio regionale.

"Abbiamo inaugurato le Luci d'Artista con una settimana di anticipo, quindi non sono ancora complete ma siccome la scadenza era il 23 novembre, giorno delle infelici elezioni regionali in Campania, abbiamo anticipato di una settimana. Poi ci sarà il completamento delle Luci", ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel corso della cerimonia di inaugurazione. "È un evento importante per la nostra città perché richiama migliaia di persone. Oggi è una bella giornata anche perché abbiamo recuperato un arredo di fronte la Provincia (piazza Cavour ndr), ora dovremo recuperare un altro pezzo di cantiere abbandonato. Approfitto per fare gli auguri di buone feste ai salernitani e alle loro famiglie. Abbiamo davanti a noi un tempo molto complicato che ci procura angoscia, con guerre, genocidi, forme varie di violenza contro le donne, atti di bullismo. Vorremmo, con queste Luci d'Artista, portare un po' di sentimenti di leggerezza e serenità nelle famiglie".

"Questo evento - ha spiegato il primo cittadino Vincenzo Napoli - è molto di più di un'illuminazione scenografica: è un messaggio. È un messaggio che dice che la bellezza è possibile, che la creatività può trasformare lo spazio urbano. In questi mesi, questa città sarà attraversata da migliaia - decine di migliaia - di persone, tra salernitani, visitatori, turisti: saranno momenti di passeggiata, di incontro, di meraviglia. La città sarà vissuta così come merita: come luogo di cultura, di socialità, di unione. Il percorso che abbiamo predisposto, dall'accensione nella Villa Comunale fino al Centro Storico e alle altre piazze, vuole essere un invito: a riscoprire Salerno in una luce diversa, a guardarla con occhi nuovi, a condividerla con famiglie, bambini, amici e turisti".

Dopo l'accensione in Villa Comunale, passeggiata per il Centro Storico fino a Piazza Flavio Gioia. A seguire saluto inaugurale a Pastena in Piazza Caduti di Brescia. Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, durante i vari momenti inaugurali, ha allietato con esibizioni musicali che hanno resa ancora più magica l'atmosfera. Il Coro di Voci bianche del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno presso ha accompagnato la cerimonia in Villa Comunale, mentre il Coro Gospel del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno si è esibito in piazza Flavio Gioia e l'Ensamble Brass Orchestra del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno chiuderà questo pomeriggio in piazza Caduti di Brescia. La Villa Comunale si trasforma nel "Giardino Preistorico", abitato dalle riproduzioni luminose di alcuni dei più grandi animali che hanno abitato il nostro pianeta: sei enormi animali preistorici, creature che abitavano un mondo lontanissimo, resi vivi dalla luce. Su via Mercanti campeggia l'opera "Noi siamo natura" ideata dall'artista Luca Pannoli, mentre in Piazza Sedile del Campo ci sarà "La danza delle meduse". Molto suggestiva l'installazione di Piazza Falvio Gioia (anche chiamata dai salernitani "la rotonda"), che è stata immaginata come un volume architettonico quattrocentesco, con la volta affrescata. Il Corso Vittorio Emanuele, l'asse pedonale più importante del centro cittadino, invece, si trasformerà in un "mare d'inverno", mentre piazza della Libertà verrà abbellita con "I fiori del Mare", largo Donaga Regia con "La fata delle farfalle", il Duomo con gli Angeli, piazza Vittorio Venero, invece, ospiterà la Locomotiva dei fiori. Queste, ed altre, le installazioni che illumineranno e abbelliranno la città a partire da oggi. Numerose, dunque, le novità di questa edizione con nuove installazioni e tanti eventi collaterali di cultura, musica e spettacoli.