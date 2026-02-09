Mercato San Severino, tir di traverso sull’A30: traffico in tilt e disagi Dopo ore di traffico la situazione è in miglioramento

Mattinata di traffico e disagi sulle strade salernitane per un incidente avvenuto sull'A30. Per cause ancora in corso di accertamento un tir è finito di traverso, occupando interamente le tre corsie.

L'incidente è avvenuto sulla Caserta-Salerno, tra lo svincolo di Mercato San Severino ed il bivio con il raccordo Salerno-Avellino, verso Salerno. Autostrade per l'Italia ha registrato fino a 6 chilometri di coda per l'incidente avvenuto al chilometro 53+600.

"Il traffico defluisce in corsia di sorpasso. In alternativa, si consiglia di anticipare l'uscita a Palma Campania, percorrere la SS 268 in direzione di Pompei e seguire le indicazioni per la A3 Napoli-Pompei-Salerno", le indicazioni date da Autostrade per l'Italia. "Chi è in viaggio sulla A1 Milano-Napoli, ed è diretto a Salerno, consigliamo di proseguire in direzione Napoli e seguire le indicazioni per la A3 Napoli-Pompei-Salerno".

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

La situazione, fortunatamente, è in miglioramento ma il traffico accumulato in mattinata ha avuto ripercussioni per diverse ore.?