Castelcivita, trovato nel fiume Calore il corpo di Franco Sabetta Indagini in corso da parte dei carabinieri

Sono terminate in modo tragico le ricerche di Franco Sabetta, il 66enne di cui non si avevano notizie da qualche ora. L'uomo, originario del comune di Aquara, si era allontanato dalla casa di riposo di Castelcivita nella quale era ospitato. In mattinata vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Eboli hanno fatto la tragica scoperta. Il corpo del 66enne è stato trovato nel fiume Calore, poco distante dalla struttura da cui l'uomo si era allontanato.

Sono stati i caschi rossi a recuperare il cadavere dell'anziano. Resta ancora da capire cosa sia accaduto e perché Sabbetta si sia allontanato dalla struttura.

Si attende ora l'intervento del medico legale che dovrà effettuare l'esame esterno. Dolore nel piccolo comune salernitano dove in tanti hanno vissuto con il fiato sospeso le ultime ore, sperando che le ricerche potessero dare buone notizie.