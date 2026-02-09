Cava, droni ed elicottero per cercare il 70enne Paolo Di Domenico Il 70enne si è allontanato sabato dalla propria abitazione

Non hanno dato ancora esito, a Cava de' Tirreni, le ricerche su larga scala di Paolo Di Domenico, il 70enne allontanatosi dalla propria abitazione nella giornata di sabato. In seguito ad alcune segnalazioni, le operazioni si sono concentrate nella zona sud della città, al confine con Dragonea, frazione di Vietri sul Mare.

Alle ricerche ha partecipato anche il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, impegnato nella perlustrazione delle aree impervie secondo il piano di ricerca per le persone scomparse. I tecnici del CNSAS Campania, in collaborazione con le squadre della Protezione Civile di Cava de’ Tirreni, la Croce Rossa e altri operatori inviati dalla sala operativa regionale, hanno operato nei dintorni della località Dragonea.

Le ricerche sono state condotte con l’ausilio di aeromobili a pilotaggio remoto e di squadre di terra, che stanno verificando ogni segnalazione pervenuta. L’area è stata inoltre sorvolata più volte da un elicottero dei Vigili del Fuoco.