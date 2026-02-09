Salernitana, Raffaele cambia col Casarano: ipotesi tridente Il tecnico si gioca tutto e pensa al 3-4-2-1 con diverse novità di formazione

L’ultimo appiglio. La Salernitana prova a cambiare passo. Lo spera Giuseppe Raffaele, aggrappato alla panchina della Bersagliera dopo la sconfitta amarissima di Cerignola e il clima tutt’altro che sereno in casa granata. I lunghi colloqui tra l’ad Pagano e il ds Faggiano, poi il via libera di Danilo Iervolino alla permanenza dell’allenatore. Infine il colloquio con la squadra e l’ultima chance concessa al tecnico. Serve vincere, meglio anche se con un successo convincente, in una settimana che si preannuncia rovente. Prima il Casarano, poi la Cavese: due test che, a livello ambientale, peseranno tantissimo sul cammino della Bersagliera.

Tentazione tridente

Giuseppe Raffaele sa bene quanto conta lanciare messaggi fortissimi dal terreno di gioco dell’Arechi. In uno stadio che si preannuncia spettrale, il trainer valuta un possibile cambio modulo con il 3-4-2-1, cercando di dare maggiore qualità e fantasia. Davanti a Donnarumma, Berra e Matino dovrebbe agire ai lati di Capomaggio, pronto a far ritorno in difesa anche alla luce della prova insufficiente di Golemic a Cerignola. Sulle corsie Villa e Longobardi, quest’ultimo pronto a tornare dopo la squalifica. In mezzo al campo Gyabuaa e Carriero. E poi la novità in attacco: Achik e Ferraris sono favoriti su Ferrari per agire ai lati di Lescano. Niente attacco pesante, maggiore qualità. La Salernitana cerca l’antidoto alla crisi.