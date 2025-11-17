Attese di quasi un anno per una visita oculistica negli ambulatori Asl La denuncia di Polichetti: quadro disarmante

"Appuntamenti fissati solo tra settembre e ottobre 2026 a Salerno e addirittura a gennaio 2026 a Castellabate per una visita oculistica negli ambulatori Asl. Siamo davanti a un quadro disarmante, frutto di anni di gestione inefficace. Se per una semplice visita oculistica bisogna aspettare più di un anno, vuol dire che il sistema è allo sbando. Questa è la vera eredità del centrosinistra alla guida della sanità campana".

È durissimo Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc: "Le agende così lontane nel tempo non sono un inconveniente, sono il segno evidente di un fallimento. I cittadini vengono abbandonati e costretti a rivolgersi al privato, mentre il pubblico continua a soffrire carenze croniche di personale, organizzazione e programmazione".



Il dirigente Udc chiede un cambio di passo immediato: "La Regione deve intervenire subito: potenziamento degli organici, apertura di nuove agende e un piano straordinario per recuperare le visite. Continuare a giustificare questi ritardi significa non avere rispetto per la salute delle persone".