Metrò del mare, ecco le date per i collegamenti estivi dell'estate 2026 L'impegno per la programmazione per le tratte da Salerno verso Cilento e Costiera

Sono già state rese note le date di attivazione dei collegamenti marittimi del Metrò del Mare per l’estate 2026, servizio di trasporto via mare pensato per agevolare la mobilità lungo la costa cilentana e amalfitana. Si parte sabato 13 giugno mentre l’ultima corsa è prevista domenica 6 settembre.

Il servizio, a cura di Alicost, prevede due linee: la A1 (attiva dal lunedì al venerdì) che comprende Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi, Positano; la A2 (attiva il sabato e la domenica) che prevede Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli.

Il Metrò del Mare rappresenta una soluzione comoda, sostenibile e panoramica per residenti e turisti che desiderano spostarsi tra le principali località costiere, evitando il traffico stradale e contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale.

«E’ un’ottima notizia – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al porto Giuseppe Di Filippo – quella di sapere con largo anticipo le date di operatività del servizio Metrò del mare che vede il porto di Agropoli protagonista in termini di utenza. Questo grazie al bando quadriennale affidato dalla Regione Campania la scorsa estate con durata fino al 2028. Si parte già a metà giugno con durata fino alla prima settimana di settembre e si confermano le due tratte dello scorso anno, sia quella interna al Cilento nel fine settimana che quella verso la costiera amalfitana nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Auspichiamo che si possa aggiungere anche quella per Capri che resta tra le mete più ambite».