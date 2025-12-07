Case di Comunità, siglato l'accordo tra Asl e Centro servizi volontariato Si va verso la collaborazione per il funzionamento della rete assistenziale territoriale

Il direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, ha approvato lo schema di accordo quadro tra l’ASL Salerno ed il CSV Sodalis (Centro servizi per il volontariato della provincia di Salerno) per la programmazione e la progettazione delle attività di volontariato organizzato dagli Enti del Terzo Settore da svolgersi nelle Case della Comunità nella provincia di Salerno.

L’accordo prevede la collaborazione e il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore e le associazioni di volontariato in iniziative co-programmate e co-progettate all’interno delle strutture fulcro della rete assistenziale territoriale, le Case della Comunità, con un particolare attenzione ai temi quali la mobilità sociale per l’utenza più fragile, i servizi di sostegno, la prevenzione socio-sanitaria e l’assistenza informatica nel contesto della telemedicina, come fanno sapere dall'Asl di Salerno.

"Nell’ambito dell’integrazione ospedale territorio, la collaborazione tra pubblica amministrazione e associazioni di volontariato si fonda sull’alleanza tra tutte le risorse presenti sul territorio, al fine di garantire un benessere collettivo, una riduzione delle disuguaglianze ed un’offerta sanitaria accessibile a tutti nell’ottica dell’umanizzazione delle cure", conclude la nota dell'Azienda sanitaria salernitana.