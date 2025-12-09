"Eco dono", a Salerno torna l'iniziativa solidale per gli elettrodomestici Possibile consegnare apparecchi funzionanti o che necessitano di semplici riparazioni

Torna Eco Dono, la speciale iniziativa promossa dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita, in occasione del Natale. Si tratta di una speciale raccolta differenziata natalizia, durante una tappa aggiuntiva dei centri mobili di raccolta e riuso di Salerno Pulita che sarà dedicata esclusivamente al Natale sostenibile con la possibilità di consegnare elettrodomestici da poter riusare.

L’evento si svolgerà sabato 13 dicembre, presso piazza Santelmo a Torrione, dalle 9 alle 12,30. I cittadini sono invitati a consegnare i propri elettrodomestici funzionanti o piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche che necessitano solo di semplici riparazioni. Salerno Pulita ha già contattato le associazioni che offrono sostegno e aiuto a famiglie in difficoltà per comprendere che tipo di elettrodomestici possano essere utili e si occuperà della consegna. Questo appuntamento aggiuntivo nel calendario dei centri di raccolta mobile offre un'opportunità unica per restituire vita a oggetti che possono ancora essere utili per gli altri. L’iniziativa itinerante (ferma durante il periodo natalizio, dopo le trenta tappe che nel 2025 sono state utili ad oltre 8 mila salernitani) come sempre offrirà comunque anche l’opportunità di ritirare il kit di buste gratis per la raccolta differenziata e conferire materiali come nelle tradizionali tappe. Invitiamo i cittadini anche a consegnare le luci di Natale o altri piccoli Raee o addobbi che, al termine dell’allestimento natalizio, non risultano più funzionanti, come fanno sapere dalla società che si occupa del servizio rifiuti in città.

È significativo che l’iniziativa si svolga il giorno di Santa Lucia, una santa che, secondo la tradizione, porta doni. Scegliere questa data sottolinea l’importanza di unire l’aspetto festivo del Natale a quello della solidarietà e del rispetto per l'ambiente.

“Eco Dono rappresenta un’occasione imperdibile per rilanciare il concetto di economia circolare e per diffondere una cultura di generosità e sostenibilità - afferma Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita -. Vogliamo trasformare il Natale in un momento di condivisione, in cui la comunità salernitana può contribuire attivamente al benessere sociale ed eco-sostenibile, portando doni che possono realmente fare la differenza nella vita di chi è in difficoltà”.

"Invitiamo tutti i cittadini di Salerno a partecipare a questa iniziativa, non solo per liberarsi degli elettrodomestici in buone condizioni, nello spirito della Seer 2025 che ha puntato l’attenzione proprio sul corretto smaltimento dei Raee, ma anche per abbracciare lo spirito del Natale attraverso un atto di generosità, l'appello che arriva da Salerno Pulita.