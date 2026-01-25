La Roller Salerno resta senza "casa", il M5S: "Gestione miope e arrogante" I pentastellati: "Abbandonato lo sport di base e le famiglie"

"Il Movimento 5 Stelle di Salerno esprime piena e convinta solidarietà alla Roller Salerno, una realtà storica dello sport cittadino che oggi rischia di essere cancellata, lasciando oltre 200 atleti e atlete, bambini, bambine e giovani senza una struttura dove allenarsi e crescere". Lo affermano in una nota i rappresentanti salernitani del Movimento 5 Stelle, condividendo il grido d'aiuto lanciato dalla società sportiva di Piazza Santelmo che, dal prossimo 1° febbraio, non avrà più un impianto dove poter svolgere le sue attività.

"Ancora una volta il sistema De Luca dimostra di non avere alcuna visione e di non tutelare i propri cittadini e cittadine, sacrificando sport, ambiente e diritti sull’altare di opere calate dall’alto e prive di una reale programmazione sociale. È una vergogna che chi costruisce comunità venga trattato come un problema.

Il consigliere comunale Claudio Russolillo sottolinea che "non è accettabile una città che investe milioni e poi abbandona lo sport di base e le famiglie, mostrando un totale disinteresse per il futuro".

"Una comunità che spegne i luoghi dello sport spegne se stessa, perché senza giovani, senza passione e senza spazi di libertà non esiste progresso ma solo declino", aggiunge Andrea Cioffi, già senatore pentastellato. "Il M5S sarà al fianco della Roller Salerno e di tutte le realtà colpite da questa gestione miope e arrogante".