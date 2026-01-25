Maltempo, intervento dei vigili del fuoco in via San Leonardo a Salerno Resta alta l'allerta su tutto il territorio provinciale

Il maltempo continua ad imperversare sulla provincia di Salerno. Pioggia e vento stanno provocando disagi in diverse aree del territorio, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A Salerno è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco in via San Leonardo dove un pannello segnaletico si è spaccato ed una parte è caduta sulla sede stradale. Allertati dalla Polizia Municipale, i pompieri con un'autoscala hanno provveduto a rimuovere le parti pericolanti e a mettere in sicurezza la parte restante.