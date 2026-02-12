Choc al Ruggi: registrati tre casi di scabbia in ospedale, scatta l'isolamento La direzione aziendale ha allertato l'Asl: registrati finora 8 casi tra pazienti e sanitari

Tre pazienti (uno in Cardiologia, altri due al di fuori) e 5 dipendenti sanitari tra infermieri e operatori sociosanitari, sempre all'interno della torre cardiologica, affetti da scabbia.

E' quanto emerge dall'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. La direzione aziendale ha attivato immediatamente "tutte le misure di controllo e sorveglianza sanitaria previste dai protocolli epidemiologici". Allertata anche l'Asl.

"Sono state attivate operazioni straordinarie di sanificazione profonda di tutti gli ambienti, delle superfici e degli arredi coinvolti - fanno sapere dall'ospedale salernitano -. Ad oggi si contano 3 casi isolati, distribuiti in 3 reparti differenti. Per quanto riguarda il Reparto di Cardiologia, 5 operatori sociosanitar, sono risultati positivi e sono stati posti in sorveglianza domiciliare con relativa terapia. La situazione è monitorata costantemente dalla Direzione Medica e dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di Prevenzione e Protezione. Si conferma che tutte le misure necessarie per contenere il contagio e garantire la sicurezza dei pazienti e del personale, sono state messe in atto con la massima tempestività e rigore", conclude la nota dell'Azienda ospedaliera.

Con ogni probabilità l'infezione sarebbe partita da un paziente ricoverato a Cardiologia, che avrebbe contagiato anche le altre persone.