Inaugurato il Poliambulatorio del Distretto sanitario di Nocera Superiore Laboratori di oncologia, neurologia, cardiologia, pneumologia, dermatologia, urologia e oculistica

Inaugurato il nuovo Poliambulatorio del Distretto Sanitario 60 di Nocera Superiore, in località Materdomini.

Il taglio del nastro, avvenuto alla presenza del direttore generale Gennaro Sosto, del sindaco di Nocera Superiore Gennaro D’Acunzi e dei direttor sanitari dell’ASL Salerno Primo Sergiani e del Distretto Sanitario 60 Roberto Coletta, inaugura una struttura che comprende numerosi ambulatori, tra cui oncologia, neurologia, cardiologia, pneumologia, dermatologia, urologia, oculistica, neuropsichiatria infantile e ortopedia, oltre ad una area sociosanitaria, un ambulatorio infermieristico e altri numerosi servizi.

"Il polo sanitario, che conta anche un punto di facilitazione digitale, un cup e un Centro Vaccinale, si innesta nel territorio come punto cardinale di medicina di prossimità e servirà un’utenza di circa 50mila abitanti, garantendo prestazioni di ampio genere - si legge in una nota dell'Asl di Salerno -. Lo stabile, prima ex ospedale psichiatrico, è stato completamente rimodernato con spazi funzionali e di alto standard qualitativo in termini di comfort e qualità dell’assistenza sanitaria, grazie al lavoro sinergico dell’Asl Salerno e le amministrazioni locali, ed andrà ad ampliare l’offerta sanitaria territoriale dell’Asl Salerno, garantendo una equità nell’accesso alle cure per tutti i cittadini del territorio circostante".