Frana a Vietri sul Mare più grave del previsto: sgomberate 6 famiglie Sopralluogo del capo regionale della Protezione civile: Amalfitana chiusa in entrambe le direzioni

E' più grave del previsto la frana che ha interessato parte del costone roccioso in località "Marina" di Vietri sul Mare. Sono circa 50 i metri cubi di detriti che sono caduti, provocando lo sgombero precauzionale di sei nuclei familiari.

Lo rende noto l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, in contatto con il direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, che si è recato personalmente sul posto per un sopralluogo immediato, insieme ai tecnici del Genio Civile di Salerno.

"Il costone risulta scavernato per una profondità stimata tra i 5 e i 6 metri - ha dichiarato l'assessora Zabatta -. La frana riguarda il crollo di materiale detritico da una parete in forte pendenza. Il cumulo, delle dimensioni stimate di almeno 50 metri cubi, si è arrestato a ridosso di un fabbricato alla base del versante, producendo danni all'edificio stesso. Per questo motivo, precauzionalmente, sono stati sgomberati i sei nuclei familiari. Sono in corso le valutazioni tecniche del caso".

Nelle prossime ore in Prefettura a Salerno è prevista la riunione del Centro coordinamento soccorsi, alla quale parteciperà anche l'assessore regionale.

La Statale Amalfitana al momento è chiusa in entrambi i sensi di marcia.