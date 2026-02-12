Incidente stradale coinvolge un autocarro di prodotti ortofrutticoli Sul posto polizia locale e vigili del fuoco: carreggiata chiusa per ore

Brutto incidente stradale avvenuto in via Magellano, nel comune di Pontecagnano Faiano. Per cause in corso di accertamento un autocarro con motrice e rimorchio è finito fuori strada.

Il mezzo pesante trasportava prodotti ortofrutticoli. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale di Pontecgnano.

Il conducente pare sia uscito autonomamente, ma non era presente all'arrivo dei soccorsi. Particolarmente complicate le operazioni di recupero e messa in sicurezza.

La strada è stata chiusa per diverse ore, per consentire agli specialisti dei caschi rossi del comando provinciale di Salerno di poter recuperare l'autocarro con motrice e rimorchio e allo stesso tempo liberare la carreggiata per poter consentire agli automobilisti di percorrerla nuovamente in sicurezza e senza rischi.

Indagini affidate alla polizia locale.