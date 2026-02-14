Frana di Vietri sul Mare, nuovo sopralluogo: "La situazione resta grave"

Confermata la chiusura della Statale, Regione in campo per la bonifica

frana di vietri sul mare nuovo sopralluogo la situazione resta grave
Vietri sul Mare.  

Dopo il vertice di ieri mattina in Prefettura a Salerno ed in attesa dei risultati dei nuovi rilievi geologici effettuati sul luogo della frana resta confermata l’interdizione dell’area ai residenti del Parco Madonna dell’Arco e la chiusura totale al traffico veicolare sulla SS. 163 Amalfitana al Km 48+300, tenuto anche conto dell'allerta meteo arancione che incombe oggi sulla Campania.

«Restiamo in attesa dei risultati dei rilievi effettuati - ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone - che condizioneranno ogni possibile intervento futuro. La situazione resta seria e purtroppo non credo che la soluzione sarà attuata in tempi brevi. Abbiamo attivato tutti i soggetti che devono farsi carico del ripristino dei luoghi e monitoreremo le varie fasi perché le procedure siano celeri».

Intanto nel pomeriggio di ieri sul luogo della frana c’è stato un sopralluogo dell’assessore regionale alla protezione civile Fiorella Zabatta e dell’assessore regionale allo sviluppo economico Fulvio Bonavitacola che hanno incontrato il sindaco Giovanni De Simone, il presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e primo cittadino di Cetara, Fortunato Della Monica, alcuni rappresentanti e tecnici dell’Anas per rendersi conto di persona della portata del cedimento del costone e fare il punto della situazione.

«La Regione Campania - ha dichiarato l’assessora Zabatta - è intervenuta fin dalle prime fasi dell’evento attraverso la Protezione civile e il Genio Civile di Salerno e continuerà a garantire supporto costante ai sindaci e ai cittadini della Costiera nel corso della fase emergenziale. In fasi delicate come questi la filiera istituzionale deve operare in modo compatto e coordinato, e la Regione non lascerà soli i territori e i cittadini».

«Le cause dell’accaduto - ha proseguito Fiorella Zabatta - saranno approfondite non appena le condizioni meteo consentiranno la ripresa dei sopralluoghi e delle verifiche. L’attenzione è massima anche in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo che faranno scattare anche in Costiera una allerta meteo di livello Arancione. Con la protezione civile monitoriamo la situazione h24: i Comuni attraverso i Centri Operativi comunali prestino la massima attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale sugli eventuali superamenti di soglia».

Ultime Notizie