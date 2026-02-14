Frana di Vietri sul Mare, nuovo sopralluogo: "La situazione resta grave" Confermata la chiusura della Statale, Regione in campo per la bonifica

Dopo il vertice di ieri mattina in Prefettura a Salerno ed in attesa dei risultati dei nuovi rilievi geologici effettuati sul luogo della frana resta confermata l’interdizione dell’area ai residenti del Parco Madonna dell’Arco e la chiusura totale al traffico veicolare sulla SS. 163 Amalfitana al Km 48+300, tenuto anche conto dell'allerta meteo arancione che incombe oggi sulla Campania.

«Restiamo in attesa dei risultati dei rilievi effettuati - ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone - che condizioneranno ogni possibile intervento futuro. La situazione resta seria e purtroppo non credo che la soluzione sarà attuata in tempi brevi. Abbiamo attivato tutti i soggetti che devono farsi carico del ripristino dei luoghi e monitoreremo le varie fasi perché le procedure siano celeri».

Intanto nel pomeriggio di ieri sul luogo della frana c’è stato un sopralluogo dell’assessore regionale alla protezione civile Fiorella Zabatta e dell’assessore regionale allo sviluppo economico Fulvio Bonavitacola che hanno incontrato il sindaco Giovanni De Simone, il presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e primo cittadino di Cetara, Fortunato Della Monica, alcuni rappresentanti e tecnici dell’Anas per rendersi conto di persona della portata del cedimento del costone e fare il punto della situazione.

«La Regione Campania - ha dichiarato l’assessora Zabatta - è intervenuta fin dalle prime fasi dell’evento attraverso la Protezione civile e il Genio Civile di Salerno e continuerà a garantire supporto costante ai sindaci e ai cittadini della Costiera nel corso della fase emergenziale. In fasi delicate come questi la filiera istituzionale deve operare in modo compatto e coordinato, e la Regione non lascerà soli i territori e i cittadini».

«Le cause dell’accaduto - ha proseguito Fiorella Zabatta - saranno approfondite non appena le condizioni meteo consentiranno la ripresa dei sopralluoghi e delle verifiche. L’attenzione è massima anche in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo che faranno scattare anche in Costiera una allerta meteo di livello Arancione. Con la protezione civile monitoriamo la situazione h24: i Comuni attraverso i Centri Operativi comunali prestino la massima attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale sugli eventuali superamenti di soglia».