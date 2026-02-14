Cavese-Salernitana, le probabili formazioni: le scelte di Prosperi e Raffaele Alle 14:30 il derby al Simonetta Lamberti, i possibili undici dei due allenatori

Diciannove anni dopo, di nuovo una contro l’altra. Cavese-Salernitana, a voi la scena. Dopo il pari per 1-1 del 2007, torna al Simonetta Lamberti il sentitissimo derby. Novanta minuti che si preannunciano come un’autentica battaglia, con il sogno della Cavese di regalarsi un successo storico e l’ambizione della Salernitana di continuare l’inseguimento al Benevento capolista. In mezzo la delusione per una partita senza le due tifoserie, ancora off-limits il settore ospiti come all’andata all’Arechi, in un’attesa macchiata anche dagli episodi di giovedì notte a Vietri sul Mare. Episodi extrcampo che non devono interferire con la marcia d’avvicinamento per un match sentito e che tutti si augurano possa regalare spettacolo in campo.

Le scelte di Prosperi

I padroni di casa arrivano al derby con la pressione dell’ambiente ma anche con la giusta dose di tranquillità dopo il successo sul Monopoli che ha dato un impulso alla classifica. Prosperi non ha a disposizione Awua a centrocampo e soprattutto Fusco in attacco. Il tecnico rilancia Fella in coppia con Orlando alle spalle di Ubaldi. In difesa retrocede Loreto, con la corsia sinistra che sarà di Macchi.

Le scelte di Raffaele

Per la Salernitana prove di 3-5-2. Pesa l’assenza di Carriero, al suo posto De Boer, e le condizioni non ottimali di Achik impongono riflessioni. Si va verso l’avanzamento di Capomaggio a centrocampo e il ritorno di Golemic in difesa con i soliti Berra e Arena ai suoi lati. Davanti si riparte da Molina e Lescano, coppia gol che ha steso il Casarano.

Cavese-Salernitana, le probabili formazioni:

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Loreto; Ubani, Munari, Visconti, Macchi; Orlando, Fella; Ubaldi.

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Arena; Longobardi, Capomaggio, Gyabuaa, De Boer, Villa; Lescano, Molina.